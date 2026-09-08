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«Ростех» показал в Египте ракету «Дань-Т», испытанную в зоне СВО

«Ростех» показал в Египте ракету «Дань-Т», испытанную в зоне СВО

«Ростех» представил новую авиационную ракету «Дань-Т» на международной выставке El Alamein International Airshow 2026, которая проходит в Египте.

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