Магнитный экран? В фотокомплект Vivo X500 Pro Max добавили необычный аксессуар и два объектива

Второй экран служит видоискателем Vivo показала видео распаковки X500 Pro Max, одновременно объявив популярного китайского музыканта и актера Джея Чоу новым амбассадором бренда в сфере мобильной фотографии.
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