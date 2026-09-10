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Магнитный экран? В фотокомплект Vivo X500 Pro Max добавили необычный аксессуар и два объектива

Магнитный экран? В фотокомплект Vivo X500 Pro Max добавили необычный аксессуар и два объектива

Второй экран служит видоискателем Vivo показала видео распаковки X500 Pro Max, одновременно объявив популярного китайского музыканта и актера Джея Чоу новым амбассадором бренда в сфере мобильной фотографии.

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