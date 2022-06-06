Захарова заявила, что коллективный Запад давно встал на путь разрыва отношений с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках беседы с сотрудниками СМИ заявила, что коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами давно встал на путь разрыва отношений с РФ.
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