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Зима близко: Европа и Азия готовятся к эпичной битве за русский газ

Зима близко: Европа и Азия готовятся к эпичной битве за русский газ

В американском Wall Street Journal появилась статья, посвящённая сжиженному природному газу. По мнению автора, в ближайшие месяцы, в связи с неминуемым наступлением холодов, страны Евросоюза вступят с азиатскими странами в борьбу за газ из России.

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