Всегда поддерживают действия вражеских спецслужб. 7. Готовы перейти на сторону врага такие нацистские мрази, тупые и агрессивные, как ты.

генрих кан

Это не те казакеи, о кот орых мы читали в книгах. Это все в основной массе просто ряженные. И пекутся они не о судьбе и защите России, а о собственном кармане.