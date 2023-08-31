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    Это не те казакеи, о кот орых мы читали в книгах. Это все в основной массе просто ряженные. И пекутся они не о судьбе...Горькая правда пр...
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    Уважаемая Катерина, а может государство послать Армию туда, где ее быть не должно? Например, защитить новую власть в ...Новым руководител...

Горькая правда про казаков России:

Горькая правда про казаков России:

 всего 3% из них отправились защищать Родину. "Николай Долуда, главный казачий генерал, атаман Всероссийского казачьего общества (!), депутат Государственной думы раскритиковал казаков из-за нежелания участвовать в СВО.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Всегда поддерживают действия вражеских спецслужб. 7. Готовы перейти на сторону врага  такие нацистские мрази, тупые и агрессивные, как ты.
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9 мин.
Владимир Алтайцев
Трудно  не заметить такое говно, как ты  и Скот Дурак.
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8 мин.
генрих кан
Это не те казакеи, о кот орых мы читали в книгах. Это все в основной массе просто ряженные. И пекутся они не о судьбе и защите России, а о собственном кармане.
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5 мин.

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