Время узнать правду!Политика"Бородатый" долг за ЖКХ: с нас берут лишние деньги, но это можно исправить Долги по коммунальным счетам растут. Только за первый квартал этого года в должниках оказались 3,2 млн человек.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьYvanПусть умники объяснят, почему сумма оплаты за ОДН не меняется из месяца в месяц, совпадает с точностью до копейки. Это так счётчики работают (которых, как я понимаю, вообще в природе нет), или такие цифры на потолке УК нарисованы (в пользу УК, естественно)?Регина СтаниславовнаЛюбая неуплата приостанавливает выполнение оказания услуг, ну и бред. Я все время плачу, нет долгов. Год добивалась ремонта протекающей крыши. Ее пытался отремонтировать мой муж, но он на крыше умер.Осталась без кормильца с сиротой внучкой, потом печка вышла из строя, а квартира принадлежит муниципалитету, я туда обратилась по поводу ремонта печки, мне пригрозили прислать пожарников, составить акт и обвинили, что я испортила государственное имущество, пригрозили нам с девочкой судом, штрафом и выселением из квартиры. Какая-то тетка приходила из мерии посмотреть печку и такого там вранья написала. Вот они не поленились и написали нам всем заказные письма, я н не пошла даже их получать. Так что только цены растут, а услуг нет, их надо выбивать. Как я ненавижу эту власть, какие они все жестокие и непорядочные.ЕЕкатеринаС проблемой неплатежей за услуги ЖКХ часто сталкиваюсь лично. Соседи владеют приличной 4х комнатной квартирой в центре города, имеют 2 иностранных автомобиля и живут достойно. При этом, их долг за услуги ЖКХ - свыше 300 тыс. рублей. Однажды председатель ТСЖ вывесила возле лифта список должников и была едва не бита моими соседями. Конечно, можно обратиться в суд, но для этого ТСЖ надо иметь юриста, это дорого и долго. Почему власть, если своего ума не хватает, не может взять за основу опыт других стран. Часто и долго живу в одном союзном государстве, где эту проблему давно и успешно решили на государственном уровне. В России нет воли и нет твердой руки хозяина! И так везде! Как обидно!Комментировать
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