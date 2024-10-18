Собянин: В 23 стационарах Москвы внедрен сервис «Цифровая реанимация»

Информация о пациенте также будет доступна и врачам других отделений В стационарах Москвы внедряют сервис «Цифровая реанимация», который позволит автоматизировать ключевые процессы, обеспечивающие лечебную деятельность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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