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Вечерний штиль: Магнитная буря сегодня 28 февраля 2023г. Неблагоприятные дни для метеопатов, расписание магнитных бурь в РФ по городам

Вечерний штиль: Магнитная буря сегодня 28 февраля 2023г. Неблагоприятные дни для метеопатов, расписание магнитных бурь в РФ по городам

Магнитные бури сегодня 28 февраля 2024 г.: что ждать в неблагоприятные метеопатам, даты и расписание магнитных бурь в феврале 2024г.

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