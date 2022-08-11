Военно-воздушным силам России исполнилось 110 лет

Современные военно-воздушные силы представляют собой высокоманевренный и мобильный род Воздушно-космических сил, предназначенный для отражения агрессии в воздушном пространстве, защиты от ударов с воздуха наземных и надводных объектов, поражения противника, а также для авиационной поддержки и обеспечения боевых действий других видов и родов войск Вооруженных Сил.