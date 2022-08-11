Военно-воздушным силам России исполнилось 110 лет

Современные военно-воздушные силы представляют собой высокоманевренный и мобильный род Воздушно-космических сил, предназначенный для отражения агрессии в воздушном пространстве, защиты от ударов с воздуха наземных и надводных объектов, поражения противника, а также для авиационной поддержки и обеспечения боевых действий других видов и родов войск Вооруженных Сил.
Популярные статьи
- Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили укрепленные опорные пункты и бронированную технику ВСУ
- Стрелки сборной ВС РФ взяли четыре «золота» на III Всемирных курсантских играх
- Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного округа выполнили огневые задачи по уничтожению позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Свежие комментарии