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Рязанские новости

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Инвестиции нефтегазовых компаний в ИИ составили 2,7 млрд рублей

Инвестиции нефтегазовых компаний в ИИ составили 2,7 млрд рублей

Компании нефтегазового сектора России потратили на ИИ-решения 2,7 млрд рублей за год, при этом 67% предприятий отметили рост эффективности бизнес-процессов.

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