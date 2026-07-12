Ученые выяснили, почему золото почти не тускнеет со временем

Ученые объяснили, почему золото способно сохранять блеск на протяжении столетий. Компьютерное моделирование показало, что атомы на некоторых поверхностях металла самопроизвольно перестраиваются и создают структуру, которая резко затрудняет взаимодействие с кислородом.
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