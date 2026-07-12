Политика как он...
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Политика как она есть

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Ученые выяснили, почему золото почти не тускнеет со временем

Ученые выяснили, почему золото почти не тускнеет со временем

Ученые объяснили, почему золото способно сохранять блеск на протяжении столетий. Компьютерное моделирование показало, что атомы на некоторых поверхностях металла самопроизвольно перестраиваются и создают структуру, которая резко затрудняет взаимодействие с кислородом.

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