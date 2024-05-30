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Парламентская газета

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Вейпы попадут под полный запрет

Вейпы попадут под полный запрет

Межфракционный законопроект о запрете «никотиновых и безникотиновых жидкостей, а также средств их доставки», то есть сверхпопулярных у молодежи вейпов и «жижек» внесут на рассмотрение парламента уже 31 мая.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
табачно лобби скупает депутатов оптом и в розницу..... а молодёжь перейдёт на более вредное - на сигареты... что и добиваются табачные магнаты и их проплаченные депутаты...
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19 час.

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