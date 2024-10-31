Дорогу до «Медеу» отремонтировали впервые за 14 лет в Алматы

В южной столице завершается средний ремонт улично-дорожной сети города. В пресс-службе городского акимата добавили, что ремонт улицы Керей Жанибек хандар, единственной дороги до ВСК «Медеу», не проводился почти 15 лет.
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