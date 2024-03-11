Ant Group увеличил лимиты транзакций по мобильным платежам для иностранных клиентов Alipay

Китайский финтех-гигант Ant Group входящий в состав холдинга Alibaba Group увеличил лимиты транзакций по мобильным платежам для иностранных клиентов китайского платёжного сервиса Alipay и международных электронных кошельков в Китае.
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