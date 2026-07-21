Семь недель до осознания: мой путь от строки кода к строке на тесте

Иногда судьба подкидывает сюрпризы с такой иронией, что впору писать сценарий для комедии. Ещё вчера я ломала голову над архитектурой безопасности для корпорации Багирова, а сегодня замираю, глядя на две полоски, и понимаю: главный проект в моей жизни запущен.
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