Поздравляем Старилову Дарью Алексеевну🎂 Выросла ты быстро, Доченька моя. В праздник день рождения Поздравляю я тебя! Будь всегда прекрасна, Словно майский день! Ты для папы — счастье, Словно летом тень.
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Поздравляем Старилову Дарью Алексеевну🎂 Выросла ты быстро, Доченька моя. В праздник день рождения Поздравляю я тебя! Будь всегда прекрасна, Словно майский день! Ты для папы — счастье, Словно летом тень.