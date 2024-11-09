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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Поздравляем Старилову Дарью Алексеевну

Поздравляем Старилову Дарью Алексеевну🎂 Выросла ты быстро, Доченька моя. В праздник день рождения Поздравляю я тебя! Будь всегда прекрасна, Словно майский день! Ты для папы — счастье, Словно летом тень.

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