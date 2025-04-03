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Парламентская газета

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Для продавцов энергетиков предлагают ввести повышенные акцизы

Для продавцов энергетиков предлагают ввести повышенные акцизы

Продавцов энергетиков предложили обложить дополнительным акцизом, деньги от которого будут направлены на поддержку программ по лечению заболеваний сердца и сосудов, а на самих банках с тонизирующими напитками — печатать картинки, как на пачках сигарет.

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