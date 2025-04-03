Для продавцов энергетиков предлагают ввести повышенные акцизы

Продавцов энергетиков предложили обложить дополнительным акцизом, деньги от которого будут направлены на поддержку программ по лечению заболеваний сердца и сосудов, а на самих банках с тонизирующими напитками — печатать картинки, как на пачках сигарет.
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