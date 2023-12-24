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Минкультуры Украины: сбежавший журналист Печий подписывал обязательство вернуться

Минкультуры Украины: сбежавший журналист Печий подписывал обязательство вернуться

Исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев в своих соцсетях заявил, что сбежавший ведущий украинского «24 канала» Алексей Печий подписывал обязательство вернуться в страну после саммита ЕС, на который он отправился.

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