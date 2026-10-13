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Газета.ру

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Полиция КНР завела дело на туриста за подтягивание на балке Висячего монастыря

Полиция КНР завела дело на туриста за подтягивание на балке Висячего монастыря

Полиция Китая возбудила дело против мужчины, который сделал зарядку на древней деревянной балке Висячего монастыря.

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