Противоправное деяние выявлено сотрудниками ОМВД России по Покровскому району. В рамках расследования уголовного дела о краже и проверки гражданина 1988 года рождения на возможную причастность к имущественному преступлению, у него по месту жительства с участием служебно-розыскной собаки проводился обыск.
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