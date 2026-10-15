Противоправное деяние выявлено сотрудниками ОМВД России по Покровскому району. В рамках расследования уголовного дела о краже и проверки гражданина 1988 года рождения на возможную причастность к имущественному преступлению, у него по месту жительства с участием служебно-розыскной собаки проводился обыск.