Ижевск. Удмуртия. 14 дворов Ижевска преобразятся к осени. Как сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков, по программе «Ижевский дворик» сейчас обновляют дворы на улицах Холмогорова, Ворошилова, Оружейника Драгунова и в городке Машиностроителей.
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