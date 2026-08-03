Ижевск. Удмуртия. 14 дворов Ижевска преобразятся к осени. Как сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков, по программе «Ижевский дворик» сейчас обновляют дворы на улицах Холмогорова, Ворошилова, Оружейника Драгунова и в городке Машиностроителей.