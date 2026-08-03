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SUSANIN

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14 дворов Ижевска преобразятся к осени

14 дворов Ижевска преобразятся к осени

Ижевск. Удмуртия. 14 дворов Ижевска преобразятся к осени. Как сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков, по программе «Ижевский дворик» сейчас обновляют дворы на улицах Холмогорова, Ворошилова, Оружейника Драгунова и в городке Машиностроителей.

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