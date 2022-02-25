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Команда Семака дважды поразила ворота «Бетиса», но оба гола были отменены

Команда Семака дважды поразила ворота «Бетиса», но оба гола были отменены

Футбол. Лига Европы. Нокаут-раунд. Ответный матч«Бетис» - «Зенит» - 0:0 «Зенит» в очередной раз на протяжении последних пяти лет не смог победить на выезде в еврокубках.

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