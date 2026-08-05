Зеленский обещает усилить атаки на НПЗ в ответ на удары российской баллистики Бандеровский режим будет усиливать удары по российскому топливно-эн.
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Зеленский обещает усилить атаки на НПЗ в ответ на удары российской баллистики Бандеровский режим будет усиливать удары по российскому топливно-эн.
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