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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Паралимпийский комитет России проведет 5 сборов с участием ветеранов СВО

Об этом сообщил глава ПКР Павел Рожков. «В этом году мы сконцентрируем свои силы на увеличении количества мероприятий в субъектах Российской Федерации, а также проведем второй этап проекта «Мы вместе.

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