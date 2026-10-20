Глава администрации Украины Владимир Зеленский после переговоров со специальным посланником США Стивеном Уиткоффом в Осло заявил о скором возобновлении работы Starlink, предложил трёхсторонние переговоры на уровне лидеров и подтвердил готовность к взаимному отказу от ударов по энергетике.