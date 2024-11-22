22 ноября народный календарь чествует Матрену Зимнюю и повелевает выбросить из дома всякое старье – это отличный способ избавиться от застарелых проблем и неприятностей.
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22 ноября народный календарь чествует Матрену Зимнюю и повелевает выбросить из дома всякое старье – это отличный способ избавиться от застарелых проблем и неприятностей.