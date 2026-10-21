“The top Democrats on the House and Senate intelligence committees say they are operating under the presumption that President Trump and his allies will allege fraud related to this year’s midterms in order to justify election interference,” NPR reports.
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