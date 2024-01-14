Европа находится в глубочайшем кризисе из-за некомпетентного руководства, но России освобождать ее, как в прошлом, нет никакой необходимости, заявил бывший военнослужащий армии Франции, посещающий Донбасс с гуманитарной миссией.
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