Новые листинги на топ-биржах вызывают интерес инвесторов

Биржа Binance недавно разместила Omni (OMNI), а Coinbase собирается разместить ту же монету на своей платформе, что указывает на растущий интерес к разнообразным криптовалютным активам, несмотря на продолжающиеся колебания рынка.
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