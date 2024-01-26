Российский гражданам предложили вводить самозапрет на кредиты через банки и МФО

Российские законодатели предлагают упростить процедуру самозапрета на кредиты для граждан. Как пишет РБК, согласно рабочей версии законопроекта, заявление о добровольном отказе от получения ссуд можно будет подавать не только на портале "Госуслуги" и в многофункциональных центрах, но и напрямую через банки и микрофинансовые организации.