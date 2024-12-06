В Москве провели масштабную историческую реконструкцию событий 1941 года

Первыми зрителями стали свидетели событий 1941 года В Московском кинопарке состоялась историческая реконструкция в честь годовщины начала контрнаступления советских войск в 1941 году, сообщает АГН «Москва».
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