Столтенберг заявил, что страны НАТО могут принимать глупые решения

У жителей стран — членов НАТО есть «демократическое право принимать глупые решения». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на семинаре Совета по международным отношениям в США и комментируя выборы в странах альянса, в частности, в Германии, где побеждают скептически настроенные в отношении помощи Украине партии.