Помидоры к золотым медалям: «томатный приз» на вес двух чемпионов Европы

Футболистам сборной Испании Хесусу Навасу и Фабиану Руису их земляки сделали необычный подарок – чемпионам подарили около 150 кг томатов после победы на чемпионате Европы.
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