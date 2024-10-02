КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Прошло уже полгода с чудовищного теракта в "Крокусе", где весной от рук таджикских террористов погибли 145 человек.
Война с Россией руками таджиков. Тихий второй фронт оказывается самым страшным
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Не на тех напали.....доведут русский народ,так этот народ начнет бошки им отрывать! Пусть сидят тихо,а то мало не покажется!
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5 час.
Александр Пятнистый
Ну и что толку от этой писанины? Хотя, просматривается вот такая многоходовка- просто доведут народ до бунта, начнут урюков просто линчевать, им и ММА не поможет против русских вил, ао под народный гнев просто силой вышвырнут всех урюков, прикрываясь народным решением.
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5 час.
Лариса Галахова
Выдворять мигрантов за любые правонарушения и прекратить раздавать гражданство. Особенно не допускать семьи с детьми , ведь дети имеют особенность вырастать, а намкакой праве их выращивают сейчас уже видно
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4 час.
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