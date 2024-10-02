Война с Россией руками таджиков. Тихий второй фронт оказывается самым страшным

СЗ Светлана Зуева Не на тех напали.....доведут русский народ,так этот народ начнет бошки им отрывать! Пусть сидят тихо,а то мало не покажется!

Александр Пятнистый Ну и что толку от этой писанины? Хотя, просматривается вот такая многоходовка- просто доведут народ до бунта, начнут урюков просто линчевать, им и ММА не поможет против русских вил, ао под народный гнев просто силой вышвырнут всех урюков, прикрываясь народным решением.