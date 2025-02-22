«Сигма-бой» спел мужской хор в честь Дня защитника Отечества

+ A — Военный хор Москвы перепел популярную в TikTok песню «Сигма-бой» Артисты Московского военного хора исполнили свою версию популярного в Интернете российского трека «Сигма-бой» и сняли свой музыкальный клип.
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