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Степан Орлов: Трамвайная сеть стала важным элементом транспортной системы столицы

Степан Орлов: Трамвайная сеть стала важным элементом транспортной системы столицы

Трамвайная сеть стала важным элементом системы рельсового транспорта столицы. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов.

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