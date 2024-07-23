Белоусов и Гладков обсудили сложную обстановку в Белгородской области

Сложную обстановку на приграничных территориях Белгородской области обсудили в ходе встречи министр обороны РФ Андрей Белоусов и губернатор региона Вячеслав Гладков, сообщил 23 июля региональный глава в Telegram-канале.
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