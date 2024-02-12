JAMA: Атлантическая диета помогает убрать жир на животе и уменьшить талию

Атлантическая диета, план питания, традиционно используемый на северо-западе Испании и северной Португалии, заинтересовала ученых, которые обнаружили, что она способствует уменьшению жира на животе и повышению уровня «хорошего» холестерина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии