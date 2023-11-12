5 известных актёров, умерших крайне нелепой смертью

Каждый человек рано или поздно уходит из этой жизни. Звезды тоже не вечны. Когда какой-либо известный человек покидает бренный мир, фанаты с грустью вспоминают о своем кумире и жалеют, что артист при жизни сделал так мало.
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