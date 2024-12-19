Настольная игра показала, какие врачи самые ловкие и больше всего бранятся

Продолжая предрождественскую серию не совсем серьезных научных работ, британские исследователи с помощью настольной игры Buzz wire выяснили, кто из сотрудников больниц обладает лучшей координацией и ловкостью рук.
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