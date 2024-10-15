Угроза мигрантов-радикалов вышла на слишком серьёзный уровень, указал Николай Севостьянов. Власти России наконец заговорили о проблеме откровенно.
Угроза мигрантов-радикалов вышла на слишком серьёзный уровень: Власти России наконец заговорили откровенно
Комментарии
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Людмила Полищук
Меня мигрант-водитель не хотел везти в маршрутке, потому что со мной была собачка. В их мусульманской религии собаки считаются нечистыми животными и к ним нельзя прикасаться, чтобы не оскверниться... Я сказала, что нет такого закона, запрещающего провоз животных... Это, конечно, мизер по сравнению с другими беспределами мигрантов, но даже в мелочах они устанавливают свои правила... А ведь всё начинается с мелочей, а дальше больше и больше. Ненасытимость не признаёт пределов.
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40 мин.
Георгий Михалев
https://fazrtime.ru/adamalla/Pochemu-Zhenshchina-Schitaetsia-Griaznoi-u-Musulman-ai02am/
Почему Женщина Считается Грязной у Мусульман | Культура религиозными | ☪Время намаза
fazrtime
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20 мин.
ГМ
Георгий Михалев
Думаю ваша собака была не причем.
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19 мин.
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