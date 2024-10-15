Угроза мигрантов-радикалов вышла на слишком серьёзный уровень: Власти России наконец заговорили откровенно

Людмила Полищук

Меня мигрант-водитель не хотел везти в маршрутке, потому что со мной была собачка. В их мусульманской религии собаки считаются нечистыми животными и к ним нельзя прикасаться, чтобы не оскверниться... Я сказала, что нет такого закона, запрещающего провоз животных... Это, конечно, мизер по сравнению с другими беспределами мигрантов, но даже в мелочах они устанавливают свои правила... А ведь всё начинается с мелочей, а дальше больше и больше. Ненасытимость не признаёт пределов.