«Золотая баба»: тайна исчезновения главного русского идола

В эпоху Средневековья жители многих стран Европы почти ничего не знали о Русском государстве. А редкие сочинения путешественников и ученых изобиловали небылицами о таинственных явлениях и чудесах Московии.
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