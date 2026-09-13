WSJ: Карни предложил сделать Канаду ассоциированным членом ЕС

Премьер-министр Канады Марк Карни предложил сделать страну ассоциированным членом Евросоюза (ЕС). Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
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