Точилин о «Сочи» в 1-й части сезона: «Перестройка лихорадила команду. В конце стали показывать хорошую игру»

Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча с «Торпедо» (1:1, 4:2 пен.) в Фонбет Кубке России. – Получилась хорошая кубковая игра, где в основное время победитель не был выявлен.
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