После устранения утечки в корабле Crew Dragon миссия с российским космонавтом Тетерятниковым отправится к МКС уже в октябре

Старт экипажа перенесли после обнаружения утечки окислителя в двигательной установке корабля Dragon NASA и SpaceX рассчитывают отправить миссию Crew-13 к Международной космической станции в начале октября.
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