Заноза

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Те, кто не любит Россию, больше никогда ее не увидят

Те, кто не любит Россию, больше никогда ее не увидят

  Известный депутат Александр Хинштейн, в прошлом советник директора Росгвардии Виктора Золотова, а теперь зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции внес законопроект, возбраняющий въезд в Россию иностранцам-русофобам.

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Людмила Васильева
Замечательно. Надо обязательно претворить в жизнь. Да и среди доморощенных русофобов давно пора агрессивно активных лишать гражданства.
Людмила Васильева
Замечательно. Надо обязательно претворить в жизнь. Да и среди доморощенных русофобов давно пора агрессивно активных лишать гражданства.
Борис Осипов

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