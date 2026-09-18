Русская весна
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Русская весна

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Эпоха «безусловной трансатлантической дружбы» США и Европы закончилась, — Мерц

Эпоха «безусловной трансатлантической дружбы» США и Европы закончилась, — Мерц

Канцлер Германии Ф. Мерц предположил, что эпоха «безусловной трансатлантической дружбы» США и Европы, вероятно, закончилась.

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