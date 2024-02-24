Ущерб по делу экс-руководства Общества глухих составил 217 млн рублей

Следствие подсчитало ущерб, нанесенный нелегальными сделками с недвижимостью и вымогательством призовых у спортсменов сурдолимпийских игр, которыми занималось уволенное руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ), и оценило его в 217 млн рублей.
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