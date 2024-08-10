Ученые обнаружили в красках для тату опасные бактерии, вызывающие гангрену

Специалисты изучили 75 образцов чернил.Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США изучили 75 образцов чернил для татуировок и перманентного макияжа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии