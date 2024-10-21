В Магадане в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейские рассказывают школьникам о вреде наркотиков

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Магаданской области Татьяна Черникова провела профилактические беседы с учащимися различных школ города.
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